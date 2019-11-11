الرئيس البوليفي يعلن الاستقالة من منصبه

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه قدم استقالته من منصبه، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فوزه.



وقال موراليس في خطاب له اليوم الأحد، بحسب "روسيا اليوم": "نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".

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ووصف الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة، وأضاف مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل".

وتابع: "إن واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".