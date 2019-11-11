واشنطن تدعو لإجراء انتخابات مبكرة في العراق وإيقاف العنف ضد المتظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال البيت الأبيض، الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق، مطالبة بضرورة إيقاف العنف ضد المتظاهرين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن واشنطن قلقة من استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق.

وأكد البيان أن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم.

ودعا البيت الأبيض، المجتمع الدولي للانضمام إليه من أجل دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.