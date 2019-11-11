الانتخابات الرئاسية في رومانيا تتجه إلى جولة إعادة

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في رومانيا، الإثنين، تصدّر كلاوس يوهانيس المؤيّد لأوروبا، بفارق كبير نتائج الدورة الأولى، على أن يُواجه رئيسة الوزراء السابقة الاشتراكيّة الديمقراطيّة فيوريكا دانسيلا في الدورة الثانية.

وبعد إغلاق مكاتب الاقتراع الساعة (19,00 ت ج) مساء الأحد، أظهرت النتائج الجزئيّة إثرَ فرز أكثر من 90% من الأصوات، أنّ يوهانيس، الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته، نال أكثر بقليل من 36% من الأصوات مقابل 24% لدانسيلا.

وقال يوهانيس (60 عامًا) أمام أنصاره الذين تجمّعوا في مقرّ حملته: "انتصرنا.. لقد تغلّبنا على الاشتراكيّين الديمقراطيّين".. وتدارك قائلا: "لكنّ الحرب لم تنته، علينا أيضاً تجاوز مرحلة جديدة بعد أسبوعين في الدورة الثانية".

من جهتها، قالت دانسيلا التي هيمن حزبها على الحياة السياسيّة طوال ثلاثين عاماً وكان يخشى ألا تنتقل إلى الدورة الثانية "أنا سعيدة.. نحن حاضرون في الدورة الثانية.. شكر من القلب لمن أدلوا بأصواتهم".





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وأدلى الناخبون في رومانيا، الأحد، بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسيّة شهدت تعبئة للّيبراليين في مواجهة صعود التيّار القومي في أوروبا.

وبعد ثلاثين عاماً على سقوط الشيوعيّة، ركّز السياسي الستّيني الذي ينتمي إلى الحزب الليبرالي والمنحدّر من الأقلّيّة الألمانيّة، في حملته على الدّفاع عن دولة القانون التي يرى أنّها مهدّدة من الاشتراكيّين الديمقراطيّين الذين أسقط البرلمان حكومتهم الشهر الماضي.





وقال يوهانيس الذي كان انتُخب مرّة أولى في 2014، للصحفيّين بينما كان يُدلي بصوته إنّ "الرومانيّين يقرّرون اليوم مستقبل بلدهم للسنوات المقبلة".

ويمكن أن يعزّز فوزه في الدورة الثانية من الانتخابات التي ستجرى في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التيار الليبرالي في شرق الاتحاد الأوروبي في مواجهة الأحزاب السيادية، بعد نجاح تقدميين في سلوفاكيا والمجر هذا العام.

كان الناخبون في رومانيا بدأوا، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من انتخابات رئاسية.. ويحق لـ18.2 مليون ناخب التصويت لانتخاب واحد من 14 مرشحا.