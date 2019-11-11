اعتقال رئيسة المحكمة الانتخابية ونائبها في بوليفيا بتهمة التزوير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة في بوليفيا، مساء الأحد، اعتقال رئيسة محكمة الانتخابات في بوليفيا ونائبها بتهمة التزوير.

وأبلغت الشرطة الصحفيين أن قوات الأمن في بوليفيا اعتقلت ماريا تشوك كويسبي رئيسة المحكمة العليا للانتخابات، ونائبها أنطونيو كوستاس بتهمة التزوير في انتخابات 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت كويسبي قد استقالت من منصبها قبل ساعات، في حين استقال كوستاس بعد أيام من الانتخابات.. وقالت الشرطة إن كويسبي تنفي محاولتها التهرب من السلطات.

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وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي نشرته صحيفة إل ديبر اليومية: "هذه السيدة كانت ترتدي ملابس رجل، مما يوحي بأنها كانت على وشك التهرب من مسؤولياتها والفرار من الضباط الذين كانوا يبحثون عنها لاعتقالها".

كان الرئيس البوليفي إيفو موراليس أعلن، الأحد، الاستقالة من منصبه، على خلفية موجة احتجاجات شعبية مستمرة منذ ثلاثة أسابيع ضد إعادة انتخابه.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعرب عن شعروه بالقلق إزاء الوضع في بوليفيا بعد استقالة إيفو موراليس، داعيا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن العنف.