مقتل زعيم متمردي "الهوتو" شرقي الكونغو الديمقراطية

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وكالاتالإثنين 2019/11/11 04:27 ص بتوقيت أبوظبي
جندي تابع للجيش خلال عملية شرقي الكونغو الديمقراطية
أعلن الجيش في الكونغو الديمقراطية، الأحد، عن قتل زعيم التنظيم المسلح لعرقية "الهوتو" وأربعة من حراسه الشخصيين، بعد مواجهة بالأمس شرقي البلاد.
وقال الجيش -في بيان- إنه تم قتل زعيم المتمردين الذي يعرف باسم الجنرال جان مايكل أفريقا، وأربعة من حراسه الشخصيين، متهمًا هذا التنظيم بالعمل على زعزعة الاستقرار في الجزء الشرقي من الكونغو الديمقراطية لنحو 20 عاما.
وأوضح البيان أن الاشتباك وقع في إقليم نورث كيفو بالقرب من الحدود مع أوغندا، واستمر لنحو ثلاث ساعات، مؤكدًا أنه تمت مصادرة أسلحة ومعدات بعد تراجع مسلحي الهوتو.
يذكر أن مايكل أفريقا، واسمه الحقيقي جوفينال موسابيمانا، كان أحد قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.. وجرى تشكيل "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" في عام 2000، وهي تتألف من لاجئين ومليشيا من الهوتو فروا من رواندا، في أعقاب أعمال الإبادة الجماعية التي وقعت في البلاد في عام 1994، بعد احتلالها مناطق شرق الكونغو الديمقراطية.
وتواجه هذه الجماعة اتهامات بارتكاب أعمال قتل جماعية وتجنيد أطفال، بحسب ما ذكرته الحكومة الكونغولية.. كما اتهمت حكومة رواندا الجماعة المسلحة بتنفيذ هجمات في غربي البلاد، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
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