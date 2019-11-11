الانتخابات الإسبانية.. الاشتراكيون يتقدمون واليمين المتطرف يحقق قفزة كبيرة

كشفت النتائج الأولية للانتخابات العامة التي جرت في إسبانيا، الأحد، ونشرتها وزارة الداخلية بعد فرز نحو 95 % من الأصوات، أنه من غير المرجح فوز اليمين أو اليسار بأغلبية قاطعة.

وتصدّر الحزب الاشتراكي برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز نتائج الانتخابات التشريعيّة، لكنّه لم يُحسّن موقعه، فيما بات حزب فوكس اليميني المتطرّف القوّة الثالثة في البرلمان.

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والاشتراكيّون الذين كانوا يأملون في الحصول على غالبيّة واضحة لوضع حدّ للأزمة السياسيّة التي تشهدها البلاد منذ العام 2015 لم يحصلوا سوى على 120 مقعداً بعدما كانوا يشغلون 123، في وقتٍ تقدّم محافظو الحزب الشعبي من 66 إلى 88 مقعداً وفوكس من 24 إلى 52 مقعداً متقدِّماً على حزب بوديموس (يسار راديكالي) الذي تراجع من 42 إلى 35 مقعداً.

وأشارت النتائج الأولية إلى حصول حزب المواطنين (ثيودادانوس) الذي يمثل يمين الوسط على 10 مقاعد.

واقترع الإسبان الأحد للمرّة الرابعة في أربع سنوات، وسط مناخ أثقلته الأزمة في كاتالونيا وصعود اليمين المتطرّف الذي يدعو إلى التشدّد إزاء النزعة الانفصاليّة للإقليم.



وبعد ستّة أشهر من انتخابات تشريعيّة فاز فيها من دون الحصول على غالبية مطلقة، دعا سانشيز 37 مليون ناخب إلى منحه تفويضًا واضحًا من أجل وضع حدّ لعدم الاستقرار السياسي.