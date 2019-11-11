عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: تدخل إيران لن يسمح بعودة العراق لطبيعته

الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بعد الاقتراح الذي قدمته بعثة الأمم المتحدة للحكومة العراقية، والذي تضمن مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، ضم البيت الأبيض صوته لصوت البعثة الأممية وطالب السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين.



كما أعربت واشنطن، الاثنين، عن قلقها العميق من استهداف المتظاهرين، وأكد البيت الأبيض أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.

كما أعرب عن قلقله من حظر السلطات العراقية للإنترنت.

وناشد السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي.

Advertisements

"كشف أموال السياسيين"

يذكر أن البعثة الأممية في العراقن كانت أكدت أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج.

وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي وطرحه للاستفتاء.

من جهة أخرى، شددت على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور.

وطالبت البعثة الأمن العراقي بضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

كما ناشدت بمساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.