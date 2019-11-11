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الرئيس البوليفي يعلن الاستقالة من منصبه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس البوليفي يعلن الاستقالة من منصبه

الإثنين 11 نوفمبر 2019

الرئيس البوليفي يعلن الاستقالة من منصبه

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس أنه قدم استقالته من منصبه، وذلك على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل المتواصلة منذ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن فوزه.

 

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وقال موراليس في خطاب له اليوم الأحد، بحسب "روسيا اليوم": "نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".

 

ووصف الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة، وأضاف مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينته، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل".

 

وتابع: "إن واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".

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