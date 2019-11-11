شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأجيرهما ربع قرن.. الأردن يسترد «الباقورة والغمر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (عمان)

بدأت السلطات الأردنية أمس (الأحد) منع الإسرائيليين من دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر (التي يطلق عليها الإسرائيليون اسم نهارييم) بعد انتهاء عقد يسمح للمزارعين الإسرائيليين بالعمل في تلك الأراضي بعد 25 عاماً من توقيع اتفاق سلام بين البلدين.

وبحسب ملاحق اتفاقيّة السلام الموقّعة في 26 أكتوبر 1994، تمّ إعطاء حقّ التصرّف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاماً، على أن يتجدّد ذلك تلقائياً في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية الدولة العبرية برغبتها في استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو ما فعله الأردن.

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وكان العاهل الأردني الملك عبدالله قررالعام الماضي استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب) من الوصاية الإسرائيلية.

وأكد شهود عيان في شمال إسرائيل أمس، أنه تم إغلاق البوابة الصفراء المؤدية إلى جسر فوق النهر الذي يفصل بين البلدين، والذي يدخل منه المزارعون الإسرائيليون إلى الباقورة.

وأنهت معاهدة وادي عربة الموقعة في أكتوبر 1994 رسمياً عقوداً من حالة الحرب بين البلدين.