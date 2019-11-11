رئيس وزراء كازاخستان: حريصون على تطوير التعاون مع تركيا

أكّد رئيس الوزراء الكازاخي عسكر مامين، "حرص بلاده على تطوير التعاون والتبادل التجاري مع ​تركيا​، من خلال الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين".

ولفت في كلمة ألقاها خلال مراسم توقيع بروتوكول أعمال اللجنة الاقتصاديّة المشتركة بين تركيا و​كازاخستان​ في دورتها الـ11، الّتي انعقدت بقصر دولمة بهجة في ​إسطنبول​، إلى أنّ "هذا الاجتماع إضافة كبيرة للاجتماع المرتقب بين رئيسي بلدينا، حيث وقّعنا بروتوكولات تعاون مختلفة، واتّخذنا العديد من القرارات في مجالات عدّة".

وأوضخ مامين أنّ "التعاون التركي الكازاخي زاد خلال النصف الأول من هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي"، مركّزًا على أنّ "حجم التجارة بين تركيا وكازاخستان يزداد بصورة مطردة سنويًّا، ونحن نثمّن القرارات الّتي اتُخذت في هذا الاجتماع". وبيّن أنّ "ثمة مجالات عديدة متاحة للاستثمار أمام رجال الأعمال، واليوم وقّعنا 20 اتفاقيّة بحضور كبار رجال الأعمال في تركيا، ونحن نثق بإمكانيّة مواصلة تحسين التعاون ورفع حجم التجارة بين البلدين".