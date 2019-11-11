بارزاني وبن زايد أكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين كردستان والإمارات

لفت ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، خلال لقائه في قصر الشاطئ، رئيس ​إقليم كردستان​ ​العراق​ ​نيجيرفان بارزاني​، الّذي يزور ​الإمارات​، إلى أنّ "الإمارات حريصة على تعزيز الروابط الأخوية الّتي تجمعها مع العراق".

من جانبه، ثمّن بارزاني "الدعم الّذي تقدّمه الإمارات إلى إقليم كردستان العراق في مختلف الجوانب، لا سيما مساعدته في مواجهة تحديات إيواء ​النازحين​ واللاجئين الّذين يتوزّعون في عدد من مناطق الإقليم".

وبحث الجانبان خلال اللقاء بالفرص الواعدة لتطوير علاقات التعاون بين الإمارات والعراق بشكل عام وإقليم كردستان العراق بشكل خاص، في العديد من الجوانب خاصّة الاقتصاديّة والاستثماريّة والتنمويّة والإنسانيّة. كما تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والمستجدّات الّتي تشهدها المنطقة.

وأكّد الجانبان حرصهما المشترك على "تنمية أوجه علاقاتهما والتعاون المشترك في شتّى المجالات، خاصّة الاقتصاديّة والتجاريّة بما فيه مصلحة البلدين".