رئيس رومانيا تصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

تصدّر الرئيس الروماني الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس، بفارق كبير، نتائج الدورة الأولى من ​الانتخابات الرئاسية​ في ​رومانيا​، على أن يُواجه رئيسة الوزراء السابقة الاشتراكيّة الديمقراطيّة فيوريكا دانسيلا في الدورة الثانية.

وقد أظهرت النتائج الجزئيّة إثرَ فرز الأصوات في أكثر من 90 بالمئة من مكاتب الإقتراع، أنّ يوهانيس نال أكثر بقليل من 36 في المئة من الأصوات مقابل 24 في المئة لدانسيلا.

وشدّد يوهانيس أمام أنصاره الّذين تجمّعوا في مقرّ حملته على "أنّنا انتصرنا. لقد تغلّبنا على الاشتراكيّين الديمقراطيّين"، لافتًا إلى أنّ "الحرب لم تنتهِ، وعلينا أيضًا تجاوز مرحلة جديدة بعد أسبوعين"، أي في الدورة الثانية.