سفيرة فنزويلا في بوليفيا: محتجون استولوا على مقر السفارة في لاباز

أعلنت السفيرة الفنزويليّة في بوليفيا كريسبيلي غونزاليس أنّ "مقرّ السفارة الفنزويليّة في لاباز قد استولى عليه محتجّون ملثّمون، إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس حليف كاراكاس".
وأضافت غونزاليس في تصريح صحافي أن "أشخاص مقَنّعين بحوزتهم ديناميت ودروع، استولوا على السفارة الفنزويلية في بوليفيا. نحن بخير وأمان، لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقّنا، ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشيّة".
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