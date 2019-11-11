سفيرة فنزويلا في بوليفيا: محتجون استولوا على مقر السفارة في لاباز

أعلنت السفيرة الفنزويليّة في ​بوليفيا​ كريسبيلي غونزاليس أنّ "مقرّ ​السفارة​ الفنزويليّة في لاباز قد استولى عليه محتجّون ملثّمون، إثر استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس حليف كاراكاس".

وأضافت غونزاليس في تصريح صحافي أن "أشخاص مقَنّعين بحوزتهم ​ديناميت​ ودروع، استولوا على السفارة الفنزويلية في بوليفيا. نحن بخير وأمان، لكنهم يريدون ارتكاب مجزرة بحقّنا، ساعدنا في الإبلاغ عن هذه الوحشيّة".