مقتل 20 شخصا في الهند وبنغلادش جراء الإعصار "بلبل"

سقط عشرون قتيلًا وأمضى أكثر من مليوني شخص الليل في مراكز إيواء، جرّاء الإعصار "بلبل" الّذي ضرب سواحل الهند وبنغلادش مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة.
وفي وقت سابق، كانت قد بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.
وأعلن أمين جهاز التصدي للكوارث في بنغلادش شاه كمال، أنّ "الإعصار دمّر نحو أربعة آلاف منزل أغلبيّتها بيوت مصنوعة من الطين أو الصفيح". وكانت سلطات البلاد قد أجلت أكثر من مليوني شخص تحسّبًا للإعصار. وتمّ نشر قوات بنغلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان، كما أُرسل نحو 55 ألف متطوع لزيارة منازل السكان وتحذيرهم.
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