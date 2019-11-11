اخبار العالم

مقتل 20 شخصا في الهند وبنغلادش جراء الإعصار "بلبل"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

سقط عشرون قتيلًا وأمضى أكثر من مليوني شخص الليل في مراكز إيواء، جرّاء ال​إعصار​ "بلبل" الّذي ضرب سواحل ​الهند​ و​بنغلادش​ مصحوبًا برياح عاتية و​أمطار​ غزيرة.

وفي وقت سابق، كانت قد بلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.

وأعلن أمين جهاز التصدي للكوارث في بنغلادش شاه كمال، أنّ "الإعصار دمّر نحو أربعة آلاف منزل أغلبيّتها بيوت مصنوعة من الطين أو الصفيح". وكانت سلطات البلاد قد أجلت أكثر من مليوني شخص تحسّبًا للإعصار. وتمّ نشر قوات بنغلادشية في القرى للمساعدة في إجلاء السكان، كما أُرسل نحو 55 ألف متطوع لزيارة منازل السكان وتحذيرهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 20 شخصا في الهند وبنغلادش جراء الإعصار "بلبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا