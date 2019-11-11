الرئيس الصيني وصل إلى اليونان في زيارة يسعى خلالها لتعزيز التعاون بين البلدين

وصل الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ إلى ​أثينا​، في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، يسعى خلالها إلى "تعزيز التعاون مع ​اليونان​ في القطاعات كافّة".

وسيلتقي شي نظيره اليوناني ​بروكوبيس بافلوبولوس​ ورئيس الوزراء ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، كما من المقرّر أن يوقَّع البلدان مذكّرات تعاون في مجالات التربية والشحن والطاقة.

ونقلت وسائل إعلام يابانيّة عن الرئيس الصيني إشارته إلى أنّ "من واجبنا أن نحسّن بشكل مستمر تعاوننا في القطاعات كافّة، عبر الغوص عميقًا في مجالات التعاون الحالية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

وتأتي زيارته إلى اليونان في أعقاب زيارة استمرّت أربعة أيام أجراها ميتسوتاكيس هذا الأسبوع إلى ​شنغهاي​، على رأس وفد ضم ممثلين لأكثر من ستين شركة تجارية.