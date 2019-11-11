البيت الابيض يدعو لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة بالعراق

اشار ​البيت الأبيض​ الى ان ​الولايات المتحدة​ تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام في ​العراق​، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى ​الإنترنت​ في العراق. واوضح انه في العراق لن يقف العراقيون دون رد وهم يرون النظام الإيراني يستنزف مواردهم ويستخدم الجماعات المسلحة وحلفائه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.

واكد ​البيت الابيض​ تأييده للمبادرة الأممية لاحتواء الأزمة في العراقية، ودعا سلطات البلاد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء ​انتخابات​ مبكرة. ودعا بقية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.