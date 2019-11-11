البيت الابيض يدعو لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة بالعراق

اشار البيت الأبيض الى ان الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام في العراق، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق. واوضح انه في العراق لن يقف العراقيون دون رد وهم يرون النظام الإيراني يستنزف مواردهم ويستخدم الجماعات المسلحة وحلفائه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية.
واكد البيت الابيض تأييده للمبادرة الأممية لاحتواء الأزمة في العراقية، ودعا سلطات البلاد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة. ودعا بقية المجتمع الدولي إلى الانضمام إلينا في دعم مستقبل أفضل للشعب العراقي.
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