شكرا لقرائتكم خبر عن قطر المتآمرة.. تميم يواصل إرسال جنوده لمساندة تركيا فى قتل الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أمير تميم بن حمد تعهد بإرسال المزيد من الجنود للقتال بجانب الجيش التركى فى ليبيا بعد اشتداد المعارك من جانب الجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر الذى يحارب الإرهاب بليبيا.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تميم بن حمد تلقى اتصالًا من جانب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يطلب منه زيادة عدد الجنود القطريين فى ليبيا للمحاربة بجانب جنوده بجانب الميليشيات الإرهابية في طرابلس ضد الجيش الليبى الذى يطلق عملية نوعية منذ الرابع من إبريل من العام الجارى تحت اسم "طوفان الكرامة" للقضاء على الميليشيات الإرهابية فى العاصمة طرابلس وباقى المدن الليبية.

وأضاف موقع قطريليكس، أن تميم بن حمد طلب بجانب أردوغان فى إسقاط الجيش الليبى من أجل سرقة الثروات النفطية الليبية التى يسعى الثنائى إلى اقتسامها وبيعها من أجل تحقيق مكاسب ضخمة يتم إنفاقها على الميليشيات الإرهابية الأخرى التي تدعمها قطر وتركيا سواء فى العراق أو سوريا أو اليمن.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن تميم بن حمد لم يرفض العرض التركي وقرَّر إرسال المزيد من الدعم مع إرسال سفن محملة بالسلاح من أجل إرسالها إلى الميليشيات الإرهابية في طرابلس حتى تقاتل الجيش الليبي في محاولة يائسة منه للسيطرة على الثروات الليبية.