اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الدمرداش" ومستشفى "رويال برومبتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

يوقع محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ودافيد شرمبتن مدير العلاقات الدولية بمستشفى رويال برومبتون، الرائدة في جراحات وأمراض القلب والصدر والأوعية الدموية، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، اتفاقية توأمة بين مستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) ومستشفى رويال برومبتون بلندن.

وتوقع الاتفاقية الثلاثية بين الطرفين لمدة 5 سنوات، بتمويل من البنك الأهلي المصري يقدر بـ30 مليون جنيه، تحت رعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السير جيفري آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى مصر في مقر قصر الزعفران.