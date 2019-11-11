"شبورة وأمطار".. تعرف على تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة، لأيام الاثنين والثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان، لها إن طقس الاثنين، معتدل على السواحل الشمالية، مائلاً للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيفًا ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلي الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

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السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 31 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 22

الثلاثاء:

معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 28 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 32 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 22