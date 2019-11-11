ندوة تعريفية ببرنامج المنح الدراسية في جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): تنظم كلية التجارة بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، ندوة تعريفية لبرنامج المنح الدراسية المقدمة من جامعة شيكاغو لعام 2019/2020. يأتي هذا تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وخالد قدري عميد كلية التجارة.

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