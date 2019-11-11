بالمصايد الجنسية.. البحيرة تواجه ذبابة الفاكهة والاستخدام العشوائي للمبيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة– أحمد نصرة:

تعد ذبابة الفاكهة واحدة من أخطر الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، وتتسبب في خفض إنتاجيتها وإضعاف جودتها، ولعل المكافحة الكيميائية واحدة من طرق مكافحة هذه الحشرة، لكن الآثار السلبية المترتبة على الإفراط في استخدام المبيدات، والشروط الصارمة التي تضعها الدول المستوردة لنسب متبقيات المبيدات، دفع وزارة الزراعة إلى الاتجاه نحو طرق بديلة آمنة للمكافحة.

منذ أيام أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة إحياء مشروع مكافحة ذباب الفاكهة باستخدام المصايد الجنسية بالبحيرة، والذي يهدف إلى الحد من لجوء صغار المزارعين إلى استخدام المبيدات للقضاء على الحشرة، واستخدام التقنيات الحديثة بديلًا عن الرش العشوائي، بما ينعكس على زيادة المعروض في السوقين المحلي والتصديري.

ويقول المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة: "حشرة ذبابة الفاكهة تصيب ثمار فاكهة البرتقال، الخوخ، المشمش، الكمثري، البرقوق، التفاح، المانجو، الجوافة، التين، الموالح، العنب، وتعتبر من الحشرات ذات التطور الكامل "البيضة، اليرقة، العذراء، والحشرة الكاملة" وتصبح ذبابة الفاكهة خطرًا في طور اليرقة مما يتسبب في تدمير الثمرة المصابة، حيث إن اليرقة تصيب اللب الداخلي للثمرة محدثة بذلك أنفاقًا داخلها مما يؤدى إلى سقوطها وتعفنها.

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وأوضح الزواوي أن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية تسلمت 200 مصيدة ذبابة خوخ و13 مصيدة ذبابة فاكهة وجرى توزيعها على رؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية لتركيبها طبقًا لمساحة المحاصيل البستانية المنزرعة بكل مركز، وتعتمد المصايد على وضع الجاذب الجنسي "الفرمون" المخلوط بالمادة السامة.

وعن أضرار ذبابة الفاكهة يقول المهندس منصور أمين مدير إدارة المكافحة البستانية: "تسبب ذبابة الفاكهة ضررًا مباشرًا للثمار نتيجة الإصابة، واعتماد اليرقات في الغذاء على محتوياتها، وأيضًا هناك ضررًا غير مباشر يتمثل في سهولة إصابتها بالعفن ويترتب على ذلك خفض إنتاجية أشجار الفاكهة كمًا ونوعًا حيث تقل كمية وجودة الثمار من جراء الإصابة، وعند تمام نمو اليرقات تخرج من الثمار لتكون طور العذراء في التربة على عمق 1- 3 سم حسب نوع التربة ونسبة الرطوبة بها، ويعيش ذباب الفاكهة متنقلًا بين العوائل المختلفة طوال العام حيث تصيب ثمار الموالح بعدها الى الخوخ المبكر ثم المشمش فالخوخ المتأخر ثم المانجو والجوافة والكمثرى".

ويبين المهندس محمد أبو عاصي، عضو لجنة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن هناك نوعان من ذبابة الفاكهة يتواجدان بمصر، هما ذبابة ثمار الخوخ، وذبابة فاكهة البحر المتوسط، وتضع إناث هذه الأنواع بيضها داخل الثمار تحت القشرة في حفرة صغيرة تصنعها بواسطة آلة وضع البيض، ويفقس البيض يرقات صغيرة لونها أبيض مصفر، تتغذى على النسيج اللحمي للثمرة أو المحتويات الداخلية ما يؤدي إلى إتلافها وسقوطها على الأرض، كما تتعرض الثمار المصابة لمهاجمة بعض الكائنات الأخرى مثل الفطريات وبكتيريا الأعفان وخنافس الثمار وغيرها.