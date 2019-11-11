اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بـ"يوم الوثيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاحتفال السنوي بـ"يوم الوثيقة العربية" تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا".
ويشارك في الاحتفال، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، ورؤساء دور الأرشيف العربية الوطنية، ونخبة من الوثائقيين العرب.
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