اليوم.. عاصي الحلاني في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الاثنين، حفلًا فنيًا للمطرب اللبناني عاصي الحلاني، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أغنيات الحلاني، بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

ويشارك في الحفل نجوم الأوبرا أشرف وليد، وسارة زكي، وأحمد سعيد، وأميرة أحمد.