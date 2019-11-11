الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء الوضع في بوليفيا، عقب استقالة الرئيس إيفو موراليس.

وصرح المتحدث باسم جوتيرش، ستيفان دوجاريك، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني مساء أمس الأحد: " لا يزال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قلقًا بشأن الوضع في بوليفيا ويراقب التطورات الأخيرة، بما في ذلك استقالة الرئيس إيفو موراليس"، وفقًا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وحث الأمين العام الجميع على الامتناع عن العنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التقيد بالقانون الدولي، وخاصة مبادئ حقوق الإنسان الأساسية.