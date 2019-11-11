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ارتفاع عدد ضحايا إعصار بلبل إلى 20 شخصًا

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ارتفع عدد ضحايا إعصار بلبل، الذي ضرب سواحل الهند وبنجلادش، إلى 20 شخصًا.

 

وقضي أكثر من 2 ميلون شخص في مراكز إيواء بعد اصطحاب الإعصار برياح عاتيه

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وأمطار عزيرة.

 

وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.

 

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