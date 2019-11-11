ارتفاع عدد ضحايا إعصار بلبل إلى 20 شخصًا

ارتفع عدد ضحايا إعصار بلبل، الذي ضرب سواحل الهند وبنجلادش، إلى 20 شخصًا.
وقضي أكثر من 2 ميلون شخص في مراكز إيواء بعد اصطحاب الإعصار برياح عاتيه
وبلغت سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة، ما أجبر السلطات على إغلاق الموانئ والمطارات في البلدين.
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