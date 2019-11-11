استجابة للاحتجاجات.. الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل من منصبه

استقال الرئيس البوليفي ايفو موراليس من منصبه، بعد الاحتجاجات المناهضة له، وفقًا لما أوردته "سكاي نيوز" عربية، في خبر عاجل. في خبر عاجل. وكان موراليس قد استجاب للاحتجاجات المناهضة لنتيجة انتخابات الرئاسية Advertisements في 20 أكتوبر الماضي، معلنًا أنه سيدعو لاجراء انتخابات جديدة في 20 أكتوبر الماضي، معلنًا أنه سيدعو لاجراء انتخابات جديدة وقال الرئيس البوليفي، في تصريحات تلفزيونية، "على الشعب البوليفي أن يختار ديمقراطيا السلطات الجديدة"

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