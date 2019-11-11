موقع روسي: مصر شريك استراتيجي لموسكو

نشر موقع فيستي الروسي حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناول فيه تاريخ العلاقات المصرية الروسية الجيدة وحاضرها ومستقبلها والزيارات المتبادلة بين الزعيمين الروسيين وما حققته من انجازات على كافة الأصعدة.

وعلق الموقع بالقول أن مصر شريك موثوق لروسيا في العالم والشرق الأوسط، وتحدث عن الصداقة

الطيبة وحالة الكاريزما التي تجمع بين الزعمين.

وعن حالة التوافق والانسجام التي تجمع البلدين وبالأخص جمال الثقافة وسحر السياحة المصرية وعودتها.

وأشار الموقع إلى دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أسوان يومي 11

و 12 ديسمبر لحضور منتدى حول السلام والتنمية المستدامة.

وكان الرئيس المصري قد قال إن روسيا أحد أهم الفاعلين على الساحة الدولية وأحد أهم أصدقاء قارتنا الإفريقية، لقد قطع التعاون الإفريقي - الروسي أشواطا طويلة منذ منتصف القرن الماضي الذي شهد تضامن روسيا مع الدول الإفريقية في كفاحها ضد الاستعمار وإسهاما ماديا ولوجستيا ومعنويا، دعما لحركات التحرر الإفريقي على مدى القارة"