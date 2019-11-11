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هدوء محتمل للحرب التجارية بين واشنطن وبكين

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من المقرر أن يتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس مجلس الاحتياط الاتحادي جيروم باول، أكبر لاعبَين في الاقتصاد الأميركي، هذا الأسبوع، وسط إشارات إلى أن الحرب التجارية مع الصين قد تهدأ.

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن ترمب سيلقي كلمة أمام نادي الاقتصاد في نيويورك غدا، إذ يأمل المستثمرون في أن يلقي الضوء على التوصل إلى صفقة مبدئية مع الصين.

ويمكن أن تشكل تعليقات الرئيس بشأن التجارة أساسا لتوقعات باول عندما يدلي بشهادته أمام المشرعين في واشنطن، يومي الأربعاء والخميس، في أول ظهور رئيسي له منذ خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر الماضي.


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