هدوء محتمل للحرب التجارية بين واشنطن وبكين

وأوردت وكالة أنباء بلومبيرج الأميركية، أن ترمب سيلقي كلمة أمام نادي الاقتصاد في نيويورك غدا، إذ يأمل المستثمرون في أن يلقي الضوء على التوصل إلى صفقة مبدئية مع الصين.
ويمكن أن تشكل تعليقات الرئيس بشأن التجارة أساسا لتوقعات باول عندما يدلي بشهادته أمام المشرعين في واشنطن، يومي الأربعاء والخميس، في أول ظهور رئيسي له منذ خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الشهر الماضي.
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