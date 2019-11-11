ونالت الفائزة البريطانية المركز الأول، متفوقة على متنافسات من 65 دولة وجالية إسلامية حول العالم، شاركن في المسابقة.
وقالت اللجنة المنظمة للجائزة، إن حليمة تميّزت بالحصول على درجات الحفظ الكاملة لكتاب الله، إضافة إلى إجادة أحكام التلاوة والتجويد.
وفازت بالمركز الثاني في المسابقة أسيل أبوصلاح من فلسطين، وحلّت في المركز الثالث أمينة هندركس من جنوب إفريقيا، وعوء محمد صلاد من الولايات المتحدة الأميركية، أما المركز الخامس فقد حصلت عليه زينب سليمان من سلطنة عمان.
وجاءت في المراكز الـ10 الأولى فائزات من «تونس، موريتانيا، السنغال، الجزائر، نيجيريا».
وقال المستشار، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إبراهيم بوملحة، إن الفائزة بالمركز الأول حصلت على 250 ألف درهم، والمركز الثاني 200 ألف درهم، والمركز الثالث 150 ألف درهم، والمركز الرابع 65 ألف درهم، والمركز الخامس 60 ألف درهم.
وأضاف بوملحة: «سجّلت مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية حضورا لافتا ومميزا بين الجوائز القرآنية، إذ استطاعت خلال السنوات الـ4 من عمرها أن تكون واحدة من أبرز المسابقات القرآنية».
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانية تفوز بأكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.