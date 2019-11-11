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تعاون في العمل الإسلامي بين المملكة وروسيا

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وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ورئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، أمس، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين الوزارة ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، وذلك بمقر الوزارة في الرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة ومجلس شورى المفتين والإدارة الدينية لروسيا الاتحادية.

مؤتمرات وندوات

تنص المذكرة على التعاون في المجالات الإسلامية وتشمل التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، إلى جانب عقد الندوات العلمية والدورات التدريبية المشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية بالمؤتمرات والندوات المقامة في البلدين، وتبادل الخبرات في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها.

خدمة الإسلام

يأتي توقيع المذكرة اتساقا مع العلاقات الروسية المتطورة التي تشهد تعاونا في المجالات المختلفة في ظل حرص قيادة البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات تحقيقا لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين، كما تأتي في إطار رسالة المملكة العربية السعودية وقيادتها في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف في جميع دول العالم.

أبرز بنود مذكرة التعاون

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- التعريف بالإسلام وقيمه السمحة

- التعاون في مجال خدمة القرآن والسنة

- تبادل البحوث والإصدارات العلمية

- عقد ندوات ودورات مشتركة

- تبادل الخبرات في شؤون المساجد وعمارتها


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