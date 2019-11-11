ألمانيا تحذر فرنسا من تقويض حلف شمال الأطلسي

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، من تقويض حلف شمال الأطلسي، وذلك في أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد فيها الحلف الأمني.

وكان ماكرون قال لمجلة (ذي إيكونوميست) الأسبوع الماضي، إن حلف شمال الأطلسي في حالة «موت إكلينيكي»، مشيرا إلى الافتقار إلى التنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأميركية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب. وأبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.

وتأتي تصريحات ماكرون قبل حوالي شهر على قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في لندن يوم الرابع من ديسمبر.

وكتب ماس يقول في عمود نشرته مجلة «دير شبيجل» على موقعها الإلكتروني: «سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي. بدون الولايات المتحدة لن تتمكن ألمانيا ولا أوروبا من حماية نفسها على نحو فعال».

وأيّد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، لكنه حذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وقال: «نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه».