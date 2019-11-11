اليابانيون يلقون التحية على إمبراطورهم الجديد

احتشد عشرات آلاف اليابانيين -الأحد- لإلقاء التحية على الإمبراطور الجديد ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، اللذين خرجا إلى شوارع طوكيو في عرض نادر.

وهذا أول عرض يشارك فيه الإمبراطور وزوجته منذ زواجهما في 1993.

وينظر إليه اليابانيون على أنّه تتويج لاحتفالات اعتلاء العرش، وفرصة نادرة لرؤية الإمبراطور.

وكان العرض مقررا في 22 أكتوبر، ولكن جرى تأجيله احتراما لضحايا إعصار «هاجيبيس»، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وتسبب في أضرار كبيرة.

وخلف الإمبراطور ناروهيتو البالغ 59 عاما والده رسميا في الأول من مايو، غير أن حفل اعتلاء العرش جرى في 22 أكتوبر بحضور أفراد العائلة، ومسؤولين سياسيين من العالم أجمع.