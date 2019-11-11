وهذا أول عرض يشارك فيه الإمبراطور وزوجته منذ زواجهما في 1993.
وينظر إليه اليابانيون على أنّه تتويج لاحتفالات اعتلاء العرش، وفرصة نادرة لرؤية الإمبراطور.
وكان العرض مقررا في 22 أكتوبر، ولكن جرى تأجيله احتراما لضحايا إعصار «هاجيبيس»، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا، وتسبب في أضرار كبيرة.
وخلف الإمبراطور ناروهيتو البالغ 59 عاما والده رسميا في الأول من مايو، غير أن حفل اعتلاء العرش جرى في 22 أكتوبر بحضور أفراد العائلة، ومسؤولين سياسيين من العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابانيون يلقون التحية على إمبراطورهم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.