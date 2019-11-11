إردوغان يستغل تهمة غولن لإسقاط معارضيه

فيما أصدرت السلطات التركية، أمس، قرارات باعتقال 17 شخصا على خلفية مزاعم الانتماء إلى تيار رجل الدين فتح الله غولن، استخدم رجب إردوغان هذه التهمة للإطاحة بنحو 77 ألفا من معارضيه، حتى لو لم تكن لهم صلة بهذا التيار، الأمر الذي يعتبره محللون «ورقة سياسية» في يد إردوغان يستخدمها متى شاء للإطاحة بخصومه السياسيين أو أعوانهم. المعتقلون والمفصولون منذ مسرحية الانقلاب - 3 يناير 2019 بلغ عدد المعتقلين 750239 - 10 مارس 2019 توقيف 511 ألف شخص اعتقل منهم 30821 بتهمة غولن Advertisements - 23 سبتمبر 2019 فصل 33 ألف شخص من وزارة الداخلية - خلال 4 سنوات تم اعتقال 50 ألفا دون إثبات جرائمهم - 77 ألفا إجمالي المعتقلين و150 ألفا المفصولون بتهمة غولن



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