إردوغان يستغل تهمة غولن لإسقاط معارضيه

المعتقلون والمفصولون منذ مسرحية الانقلاب
- 3 يناير 2019
بلغ عدد المعتقلين 750239
- 10 مارس 2019
توقيف 511 ألف شخص اعتقل منهم 30821 بتهمة غولن
- 23 سبتمبر 2019
فصل 33 ألف شخص من وزارة الداخلية
- خلال 4 سنوات تم اعتقال 50 ألفا دون إثبات جرائمهم
- 77 ألفا إجمالي المعتقلين و150 ألفا المفصولون بتهمة غولن
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