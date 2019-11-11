أستراليا.. إعلان الطوارئ في نيو ساوث ويلز بسبب حرائق الغابات

أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز بشرقي أستراليا، التي شهدت عشرات حرائق الغابات المدمرة منذ الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ لمدة أسبوع تبدأ من اليوم الإثنين.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان اليوم الإثنين إنها أعلنت حالة الطوارئ بسبب "الأحوال الجوية الكارثية المتوقعة لهذا الأسبوع، وخاصة يوم الثلاثاء، حيث سيكون الطقس حاراً والرياح القوية".

وقالت من سيدني "إن الظروف المناخية المأساوية تعني أن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة"، محذرةً المواطنين: بالابتعاد عن الأدغال".

وتمنح حالة الطوارئ هيئة إطفاء الحرائق الريفية وقائدها سلطة واسعة لتعبئة جميع موارد الولاية، وتنسيق عمليات الإجلاء، ووقف خدمات الغاز والكهرباء والبترول والمياه، وكذلك إيقاف أو بدء أو استخدام أي أعمال أو منشآت، أو مباني.

يشار إلى أن نيو ساوث ويلز هي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أستراليا.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب نحو 100 شخص من بينهم 20 رجل إطفاء جراء حرائق غابات نيو ساوث ويلز التي بدأت الأسبوع الماضي، كما تضرر أكثر من 150 منزلاً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام.