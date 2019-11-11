كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح" ترحب بموافقة حماس على إجراء الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت حركة فتح ، اليوم الأحد، بخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي أكد ترحيبه بإجراء انتخابات بمرسوم رئاسي من قبل الرئيس محمود عباس قبل عقد اللقاء الوطني الشامل.

وقال نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة: "نرحب بموافقة حركة حماس على طلب الرئيس محمود عباس إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات قبل اللقاء الوطني".

وأضاف أبو عطية، أن جميع المتطلبات التي تحدث عنها هنية تحتاج إلى مناقشة من خلال اللقاء الوطني الذي سيكون بعد إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات”.

وتابع: “نريد أن نخرج من دائرة الاشتراطات في هذه المرحلة، ونأمل أن يكون هناك تطبيق عملي وجدي على أرض الواقع من حركة حماس من أجل إنجاح الانتخابات لأنها مصلحة فلسطينية عامة”.

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بدوره، حذر عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام من اشتراطات حركة حماس، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية الفلسطينية.

وقال اللحام في مداخلة هاتفية مع قناة “الغد”، إن حماس من بداية الدعوة للانتخابات تحاول أن توثق خطابا نصيا للشارع بالموافقة على هذه الانتخابات، ومن ثم تذهب إلى اشتراطات تنسف هذه الموافقة وتعيق العملية الديمقراطية وصولا إلى انتخابات المجلس التشريعي وكذلك الرئاسة و حتى المجلس الوطني .

ولفت اللحام إلى أن ما جاء به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال المؤتمر الصحفي، أنه لن تكون هناك عقبة في أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، هي موافقة موسومة بالفرض، لأن هناك توجها من حركة فتح ومن الرئيس محمود عباس بالدعوة لهذه الانتخابات.

وأضاف أن المحكمة الدستورية التي شكك هنية بنزاهتها على اعتبار أنها شكلت من قبل الرئيس أبو مازن، وهذا حق دستوري كفله الدستور للرئيس تتعامل بمهنية و مصداقية.