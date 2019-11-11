كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: مقتل 3 محتجين برصاص قوات الأمن في الناصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على محتجين معارضين، مما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 22 شخصا، وذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية.

كما أجبرت قوات الأمن السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

من ناحية أخرى قالت الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن سيارة انفجرت في منطقة خاضعة لسيطرة قوات الأمن مما تسبب في إضرام النيران في عدد من المركبات التي كانت بموقف للانتظار دون وقوع أي خسائر بشرية.