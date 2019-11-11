واشنطن: سنفرض عقوبات على تركيا إذا لم تتخلص من صواريخ "إس 400"

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إمكانية فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أنقرة، إذا لم تتخلص من منظومة دفاع صاروخي روسية (إس 400).

وقال أوبراين لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) في مقابلة "تركيا ستشعر بتأثير هذه العقوبات" مشيراً إلى إجراءات تفرض بموجب قانون (مواجهة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات) والتي قال إن الكونغرس سيقرها بأغلبية ساحقة بموافقة أعضاء الحزبين.

جاءت تصريحات أوبراين قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن في 13 نوفمبر للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء محادثات ستكون حاسمة على الأرجح في ظل الخلافات المحتدمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تجاه العديد من القضايا. Advertisements

وتتعلق إحدى القضايا الرئيسية بشراء أنقرة منظومة صواريخ "إس 400" الروسية المضادة للطائرات، والتي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف الأطلسي وتهدد مقاتلاتها من نوع "إف 35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن".