كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة الوفاق الليبية تنتقد الدور الروسي في الصراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووجهت الحكومة الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة، الاتهام إلى روسيا بتأجيج الحرب الأهلية في البلاد عن طريق إرسال مرتزقة لدعم القائد الشرقي خليفة حفتر.
كما دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في حل النزاع، مضيفًا أن الاضطرابات كانت تتيح للفصل المحلي لجماعة "داعش" فرصة لإعادة التجمع.
وقال باشاغا لصحيفة "بلومبرج"، إن تدخل الروس لصب الوقود على النار وتعزيز الازمة بدلا من ايجاد حل،مضيفاً، أن الدليل هو نشرهم لفاجنر في ليبيا، لقد أرسلوه إلى سوريا من قبل ووسط إفريقيا، وأينما يحدث دمار فاجنر.
وتشارك مجموعة فاجنر، المقاول العسكري الخاص الغامض المدعوم من الكرملين، في النزاع السوري، حيث تدعم موسكو الرئيس بشار الأسد ضد المتمردين.
كما يُعتقد، أن المقاول العسكري ينشط في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يُقال إنه يعمل كقوة أمنية شخصية للرئيس فاوستن - أرتشانج تواديرا.
ونفت موسكو إرسال مرتزقة إلى ليبيا، مدعية أنها "تتصرف لصالح تسوية ليبية"، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن ندعم الجهود المناسبة لإنهاء النزاع، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، نحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع.
اتهم باشاغا، روسيا بمحاولة استعادة فلول نظام معمر القذافي، الذي أطيح به في انتفاضة مدعومة من الناتو في عام 2011.
وشن حفتر، أحد أصول وكالة المخابرات المركزية السابق الذي خدم في عهد القذافي، عملية عسكرية في أوائل أبريل للسيطرة على العاصمة طرابلس، لكن حتى الآن، لم تتمكن قواته من اختراق المدينة.
وألقى الرجل البالغ من العمر 76 عامًا، والذي يعتقد أنه مدعوم من فرنسا والإمارات العربية المتحدة ومصر، باللوم على حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها في الاضطرابات وتحت رحمة الميليشيات المتنافسة.
وقتلت الاشتباكات نحو 1100 شخص، وأصابت حوالي 6000 وفقًا لوكالات الأمم المتحدة، وتم تشريد أكثر من 120،000 شخص.
وأوضح باشاغا: أن "على الولايات المتحدة التزام أخلاقي وقانوني تجاه ليبيا"، وأضاف، كانت الولايات المتحدة شريكا قويا في إسقاط النظام القديم، يجب أن تتعاون معنا ليبيين لاستعادة الاستقرار والأمن.
واتهمت جماعات حقوقية، قوات حفتر بالفشل في التمييز بين المواقع المدنية والعسكرية، خلال هجومه على العاصمة، حيث استهدفت الغارات المدارس والمستشفيات.
وفي يونيو، تم إلقاء اللوم على قواته في الهجوم على مركز احتجاز أودى بحياة 44 مهاجرًا ولاجئًا على الأقل.