كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة الوفاق الليبية تنتقد الدور الروسي في الصراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، إن موسكو "تصب الوقود على النار" بإرسال مرتزقة لدعم خليفة حفتر.

ووجهت الحكومة الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة، الاتهام إلى روسيا بتأجيج الحرب الأهلية في البلاد عن طريق إرسال مرتزقة لدعم القائد الشرقي خليفة حفتر.

كما دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدة في حل النزاع، مضيفًا أن الاضطرابات كانت تتيح للفصل المحلي لجماعة "داعش" فرصة لإعادة التجمع.

وقال باشاغا لصحيفة "بلومبرج"، إن تدخل الروس لصب الوقود على النار وتعزيز الازمة بدلا من ايجاد حل،مضيفاً، أن الدليل هو نشرهم لفاجنر في ليبيا، لقد أرسلوه إلى سوريا من قبل ووسط إفريقيا، وأينما يحدث دمار فاجنر.

وتشارك مجموعة فاجنر، المقاول العسكري الخاص الغامض المدعوم من الكرملين، في النزاع السوري، حيث تدعم موسكو الرئيس بشار الأسد ضد المتمردين.

كما يُعتقد، أن المقاول العسكري ينشط في السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يُقال إنه يعمل كقوة أمنية شخصية للرئيس فاوستن - أرتشانج تواديرا.

ونفت موسكو إرسال مرتزقة إلى ليبيا، مدعية أنها "تتصرف لصالح تسوية ليبية"، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "نحن ندعم الجهود المناسبة لإنهاء النزاع، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة".

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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، نحن في حوار مع أولئك الذين يؤثرون بطريقة أو بأخرى على الوضع.

