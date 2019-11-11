القبض على أحد قادة داعش الإرهابية في العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد 10 تشرين الثاني 2019، عن القبض على قيادي بتنظيم داعش في الساحل الأيسر للموصل.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية والذي يعمل بما يسمى عريف الدولة الإسلامية بأيسر الموصل”.

وأضاف أن “الإرهابي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لعصابات داعش وتم تكليفه بالمنصب أعلاه وكان يساندهم في القصاص من سكان المنطقة والإخبار عنهم ويحرض على القتل ويحث المواطنين على التطوع في عصابات داعش وينظر لافكارهم”.

وأشار البيان إلى أن “إلقاء القبض على الإرهابي تم في منطقة الحي الصناعي، بعد متابعة استمرت لعدة أيام، وقد تم تدوين أقوال المتهم واحالته الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل”.