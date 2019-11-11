الحجار: المستقبل مستمر بالتسوية وتحديدا بالحفاظ على العلاقة التي تجمع عون والحريري

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى أنّ "​التسوية الرئاسية​ قامت أصلًا على هدف أساسي، هو تأمين مصلحة البلد. وبعدما كانت هذه المصلحة تتحقّق بانتخاب ​ميشال عون​ رئيسًا للجمهورية، رأينا أنّها كانت مرتبطة مؤخّرًا باستقالة رئيس الوزراء ​سعد الحريري​، وهذا ما حصل".

ركّز في حديث صحافي على أنّ "​تيار المستقبل​" مستمرّ بالتسوية، وبالتحديد بالحفاظ على العلاقة الّتي تجمع الرئيس عون والحريري، ما دام الفريق الآخر متمسّكًا بها، من منطلق أنّها تخدم الهدف الأساسي القائم على تأمين المصلحة اللبنانية العليا". ورأى أنّ "من المستبعد أن يؤدّي ذلك إلى إحياء اصطفافَي "​8 آذار​" و"​14 آذار​" كمعسكَرين متواجهين، خصوصًا بعد التطورات والعناصر الجديدة الّتي دخلت على الخط أخيراً من خلال ​الحراك الشعبي​".