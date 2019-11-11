بارود من أمام شركة الكهرباء: غير معني بكل التشكيلات الحكومية المتداولة

أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​ في تصريح له خلال المشاركة بالتحرك أمام شركة الكهرباء "إنني لم أنزل الى الساحات الا بعدما طلب مني المتظاهرين ذلك"، مؤكداً "إنني غير معني بكل التشكيلات الحكومية المتداولة".

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