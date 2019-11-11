مصادر القوات للشرق الأوسط: نحن أمام مرحلة خلافية معيشيا لا مرحلة إحياء الانقسام بين 8 و14 آذار

ركّزت مصادر قياديّة في "​حزب القوات اللبنانية​"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "المرحلة الحاليّة ليست مرحلة إعادة إحياء الانقسام السياسي التقليدي بين ​8 آذار​ و​14 آذار​، باعتبار أنّنا أمام مرحلة خلافيّة اجتماعيًّا ومعيشيًّا".

ولفتت إلى أنّ "التقاطعات والتموضعات السياسيّة الموجودة، وضمنًا التقاطع والالتقاء بين "القوات اللبنانية" و"​تيار المستقبل​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، مشهد طبيعي، ولكنّه ثانوي أمام المشهد الأساسي المتمثّل بالانقسام حول المسألة المعيشيّة".