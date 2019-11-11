ركّزت مصادر قياديّة في "حزب القوات اللبنانية"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "المرحلة الحاليّة ليست مرحلة إعادة إحياء الانقسام السياسي التقليدي بين 8 آذار و14 آذار، باعتبار أنّنا أمام مرحلة خلافيّة اجتماعيًّا ومعيشيًّا".
ولفتت إلى أنّ "التقاطعات والتموضعات السياسيّة الموجودة، وضمنًا التقاطع والالتقاء بين "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" و"الحزب التقدمي الإشتراكي"، مشهد طبيعي، ولكنّه ثانوي أمام المشهد الأساسي المتمثّل بالانقسام حول المسألة المعيشيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للشرق الأوسط: نحن أمام مرحلة خلافية معيشيا لا مرحلة إحياء الانقسام بين 8 و14 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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