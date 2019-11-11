توقيف رئيسة لجنة الانتخابات ببوليفيا بعد تأكيد وجود مخالفات بالانتخابات

أوقفت السلطات المختصة في بوليفيا، بأمر من وزارة الداخلية في البلاد، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ونائبها، وعددا من المسؤولين.
وكان تقرير أولي صادر عن منظمة الدول الأميركية كشف وجود مخالفات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 تشرين الأول الماضي.
وأشارت وكالة الأنباء البوليفية الحكومية في بيان الى أن "مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في جرائم ضد قانون الانتخابات تتعلق بتزوير الوثائق والتلاعب بالمعلومات وتعديل النتائج وإخفاء والقوائم الانتخابية، وسوء التصرف".
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