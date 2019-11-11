توقيف رئيسة لجنة الانتخابات ببوليفيا بعد تأكيد وجود مخالفات بالانتخابات

أوقفت السلطات المختصة في ​بوليفيا​، بأمر من ​وزارة الداخلية​ في البلاد، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية ونائبها، وعددا من المسؤولين.

وكان ​تقرير​ أولي صادر عن منظمة الدول الأميركية كشف وجود مخالفات في ​الانتخابات الرئاسية​ التي أجريت في 20 تشرين الأول الماضي.

وأشارت وكالة الأنباء البوليفية الحكومية في بيان الى أن "مكتب المدعي العام فتح تحقيقا في جرائم ضد ​قانون الانتخابات​ تتعلق بتزوير الوثائق والتلاعب بالمعلومات وتعديل النتائج وإخفاء والقوائم الانتخابية، وسوء التصرف".