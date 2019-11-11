شرطة هونغ كونغ تفتح النار وتصيب محتجا وسط انتشار الفوضى

ذكرت وسائل الإعلام أن "شرطة هونغ كونغ فتحت النار فأصابت أحد المحتجين فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات تدخل شهرها السادس".
وأشارت وسائل الإعلام المحلية الى إن "الشرطة أطلقت الذخيرة الحية على المحتجين في الجانب الشرقي من جزيرة هونغ كونغ"
ونقلت وكالة "رويترز" عن محطة كابل التلفزيونية إن "أحد المحتجين أصيب بنيران الشرطة".
وأظهرت لقطات مصورة أحد المحتجين يرقد في بركة من الدماء واستخدمت الشرطة أيضا رزاز الفلفل في اللقطات المصورة التي انتشرت على الإنترنت.
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