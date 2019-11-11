شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اتفاقية جنوب أبو سنان بالصحراء الغربية للتنقيب عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفي هذا الصدد، تستعرض ”الخليج 365” تفاصيل مشروع القانون:

- تقدمت شركة شل إيجايب "إن. فى" وهى شركة مساهمة مؤسسة وقائمة طبقاً لقوانين هولندا بعرض لهذه المنطقة منافسا لعرض مقدم من الشركة العامة للبترول، وتم الموافق على عرض "شل" من اللجان المختصة بالهيئة المصرية العامة للبترول لتميزه فنيا ومالياً.

- تضمن العرض، حصول هيئة البترول علي منحة توقيع تقدر بـ1 مليون دولار وحد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 7.8 مليون دولار، كما يلتزم المقاول بحفر عدد 3 آبار استشكافية وتبلغ نسبة استرداد المصروفات 27% كما يترواح نصيب هيئة البترول من زيت الربح بين (77 %- 86%)، ومن غاز الربح بين (77% - 81%)..

- تم الاتفاق بين الهيئة المصرية العاملة للبترول وشركة شل علي مشروع اتفاقية التزام على ىأساس نموذج اقتسام الإنتاج، ووافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على ترسيه المزايدة على شركة شل، وكذلك مشروع الاتفاقية