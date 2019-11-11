شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أردوغان يعترف بعيوب أجداده العثمانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وهو يعترف بأن الدولة العثمانية كان لها أخطاء وعيوب إلا أنه لم يذكر تلم العيوب والأخطاء.

ويقول الرئيس التركى خلال الفيديو: "الدولة العثمانية كانت لديها عيوب، وتحديد ذلك وإثباته، هو من عمل المؤرخين والمتخصصين، لكن واجبنا هو تركيز الضوء على جوانب أجدادنا التى تنير مستقبلنا".

وفى وقت سابق، أكدت مجلة "فورين بوليسي" أن خطط تركيا في سوريا، هى جزء من مساعيها الطويلة الرامية لتغيير الخريطة العرقية للشرق الأوسط، تعود بداياتها لحقبة الإمبراطورية العثمانية.