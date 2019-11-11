شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نواب أتراك معارضون يكشفون اتجاه الأتراك للانتحار بسبب الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، "مقطع فيديو" لنواب أتراك معارضين، وهم يكشفون الحالة المأساوية التى يعيشها الشعب التركى خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أن تركيا أصبحت تعيش حالة من الانفجار. وخلال الفيديو، يحكى نواب أتراك معارضون قصة شخص تركى انتحر بسبب حالة الاكتئات التى يعيشها بسبب الحالة الاجتماعية السيئة فى تركيا قائلين :"صعد شخص إلى سطح مبنى محكمة تشغليان وألقى بنفسه بعد الاكتئاب الذي عاشه بعد قرار المحكمة". ويضيف النواب الأتراك المعارضون :"أصبحت تركيا تعيش في حالة من الانفجار، وتركيا الآن في حالة من الانفجار ، يفكر الآلاف من الناس الذين يشتكون من الفقر والسياسة والمحاكم في الانتحار".

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