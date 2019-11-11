رسميا.. اليسار يفوز في الانتخابات التشريعية

فاز الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني ( يسار) في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت اليوم الأحد بحصوله على نسبة 39 ر 28 في المائة من الأصوات و 122 مقعدا في مجلس النواب ( الغرفة السفلى ) للبرلمان حسب ما كشفت عنه النتائج الجزئية لهذا الاقتراع التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الإسبانية مساء اليوم .

ووفقا لهذه النتائج الجزئية التي تم الإعلان عنها بعد فرز قرابة 75 ر 81 في المائة من الأصوات فقد جاء الحزب الشعبي ( يمين ) في المركز الثاني بحصوله على نسبة 72 ر 20 في المائة من الأصوات و85 مقعدا متبوعا في المركز الثالث بحزب ( فوكس ) اليميني المتطرف بنسبة 10 ر 15 في المائة من الأصوات و 53 مقعدا .

أما حزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار فقد جاء في الرتبة الرابعة بحصوله على نسبة 85 ر 9 في المائة من الأصوات و 26 مقعدا متبوعا بحزب اليسار الجمهوري الكتالاني بنسبة 44 ر 3 في المائة من الأصوات و 13 مقعدا في حين جاء حزب ( سويدادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين سادسا بنسبة 70 ر 6 في المائة من الأصوات و 10 مقاعد .

وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت اليوم الأحد في إسبانيا 86 ر 56 في المائة إلى حدود الساعة السادسة مساء ( بالتوقيت المحلي ) وهي نسبة تقل ب 89 ر 3 في المائة عن الانتخابات التشريعية لشهر أبريل الماضي حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية .

وقد دعي حوالي 37 مليون و 608 من الناخبين الإسبان من ضمنهم 2 مليون و 128 ألف و559 يعيشون بالخارج إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم من أجل انتخاب نواب وأعضاء غرفتي البرلمان ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) .