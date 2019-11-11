اعتداء على فتاة قاصر في القصر الكبير..احتجاز لأزيد من شهر واغتصاب نتج عنه حمل..ووشم يحمل اسم مغتصبها-التفاصيل

عاشت فتاة قاصر أياما من الرعب في مدينة القصر الكبير، بعدما قام أحد الأشخاص باحتجازها والاعتداء عليها جنسيا، وتسبب ذلك في حملها.

وكشفت مصادر ل”اليوم24″ أن الفتاة من أبوين منفصلين، تبلغ من العمر حوالي 15 عاما، ومنقطعة منذ سنتين عن الدراسة، كانت تربطها مع الشخص المعتدي عليها علاقة غير شرعية حوالي سنة، قبل أن يقوم باستدراجها لأحد المنازل واحتجازها لمدة تزيد عن شهر.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيه كان يرغم ضحيته على تناول أقراص مخدرة قبل أن يمارس معها شذوذه الجنسي ما تسبب لها في الإدمان، وبعد حملها منه عمد على وشم إحدى يديها باسمه لكي تتذكر أيام الرعب التي عاشتها برفقته، قبل أن تعود إلى بيت والدتها في 31 من شهر أكتوبر الماضي.

وفي السياق ذاته، وصف الطيب بوشيبة المنسق الجهوي لمنظمة “ماتقيش ولدي” اليوم الأحد للموقع، وضعية الضحية بالحرجة، مشيرا أنها قليلة الكلام، وشاردة الذهن، لا تتفاعل مع أحد، بسبب دخولها في أزمة نفسية حادة.

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وكشف بوشيبة، أن الضحية كانت تربطها علاقة مع المشتبه فيه حيث سبق له أن افتض بكرتها، وهو ما أدخلها في حالة نفسية تسمى “متلازمة ستوكهول”، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه بشكل من الأشكال، أو يظهر بعض علامات الولاء له مثل أن يتعاطف المُختَطَف مع المُختَطِف.

وأوضح بوشيبة، أن المنظمة ستحاول بإمكانياتها المتاحة مآزرة الضحية ومساعدتها في تجاوز أزمتها النفسية وعودتها إلى حالتها الطبيعية.