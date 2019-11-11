ديبالا يقود يوفنتوس لتخطي ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق يوفنتوس عقبة نظيره آيه سي ميلان بهدف يتيم، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح يوفنتوس، اللاعب باولو ديبالا.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 32 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة وهو يحتل المركز الرابع عشر.

مجريات المباراة:

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 14، بعد تمريرة وصلت إلى هيجواين داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية يبعدها الحارس دوناروما بقدمه إلى ركنية.

وأهدر بيونتيك فرصة تسجيل هدف التقدم لميلان، بعد عرضية متقنة بالدقيقة 16 عن طريق سوسو، تخطت بونوتشي ليضعها البولندي بطريقة خاطئة خارج المرمى.

وبالدقيقة 25، جاءت أخطر فرص ميلان، بعد كرة طولية من أمام منطقة يوفنتوس، إلى كونتي في الناحية اليمنى، الذي مرر بدوره إلى باكيتا، ليسدد رأسية يبعدها تشيزني بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وكاد بيرنارديسكي أن يتقدم ليوفنتوس بالدقيقة 29، بعدما توغل على حدود المنطقة، وسدد كرة بقدمه اليسرى مرت فوق العارضة.

وتصدى جيجي دوناروما لتسديدة كريستيانو بالدقيقة 43، من خارج المنطقة، حيث أمسكها حارس الروسونيري على مرتين.

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ورد الفرنسي ثيو هيرنانديز بتصويبة من مسافة بعيدة، لكن تشيزني أوقفها.

وواصل تشيزني تألقه، وتصدى لتسديدة صاروخية من بيونتيك، قبل نهاية الشوط الأول.

وأجرى ساري أول تبديلاته بالدقيقة 55، بنزول ديبالا محل كريستيانو رونالدو، الذي توجه إلى غرفة خلع الملابس، وليس إلى مقاعد البدلاء.

وواصل بيونتيك مسلسل إهدار الفرص، ففي الدقيقة 61، سدد كرة أرضية وصلت لأحضان الحارس تشيزني بسهولة.

وأطلق التركي كالهانوجلو تسديدة قوية، من ركلة حرة، واصل تشيزني تألقه وأبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة 77، سجل البديل ديبالا هدف المباراة الوحيد، بعدما مر من رومانيولي، وأطلق تسديدة بالقدم اليمنى في الشباك.

وواصل البطل تشيزني محافظته على نظافة شباكه، ففي الدقيقة 83 تصدى لتسديدة قوية جديدة من كالهانوجلو، من ناحية اليسار.

وبالدقيقة 90، مر بنتانكور من الناحية اليمنى، ووصلت الكرة إلى هيجواين، الذي سدد قذيفة فوق مرمى ميلان.

وكاد ديبالا أن يسجل هدفًا ثانيًا بالدقيقة الأخيرة، بعدما راوغ لاعبي ميلان، وصوب كرة قوية أبعدها دوناروما، لتنتهي معها المباراة بفوز يوفنتوس (1-0).